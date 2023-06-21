Оренбургские власти вложат 100 млн рублей в выращивание тюльпанов

В Оренбургской области будут выращивать тюльпаны для всей России. В обновление теплиц планируется вложить порядка 100 млн рублей.

Как сообщил региональный министр экономического развития Игнат Петухов в своем Telegram-канале, Оренбуржье в скором времени станет центром импортозамещения голландских тюльпанов.

56orb.ru отмечает, что масштабное обновление оренбургских городских теплиц началось осенью 2022 года. Зимой в них высадили первые цветочные семена. Сообщалось, что в теплицах находится 118 тыс. корней рассады львиного зева, цинерарии, остеоспермума и других цветов.

Планировалось, что этим летом Оренбург украсят более 800 тыс. растений. Однако, как пишет агентство, жители жалуются на скудные насаждения в скверах и парках.