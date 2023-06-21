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Эксперты сообщили о росте предложения и спроса на рынке элитной недвижимости Москвы

NF Group: наблюдается рост выставленных на продажу квартир в элитных новостройках Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В течение первых шести месяцев 2023 года в новостройках Москвы класса премиум и делюкс было выставлено на продажу более 2100 квартир и апартаментов, что показывает существенный прирост показателя (+16% за полугодие и +36% за год), рассказали «Известиям» в консалтинговой компании NF Group 21 июня.

Эксперты отметили, что во II квартале наблюдается умеренное оживление первичного рынка элитной жилой недвижимости столицы: за три месяца в сегменте может быть продано около 260 квартир и апартаментов.

«Впервые с конца 2021 года наблюдается квартальный рост показателя, что сменило тенденцию снижения количества сделок. Тем не менее пока рано говорить о восстановлении покупательской активности», — добавили они.

Аналитики уточнили, что для многих покупателей в последнее время важным фактором стала возможность быстрого приобретения недвижимости, поэтому особый интерес наблюдается к вторичному сегменту и готовым жилым комплексам.

«Несмотря на рост объема предложения в элитных новостройках, текущие показатели по-прежнему далеки от исторических максимумов, наблюдаемых в середине 2020 года. Сейчас основное внимание девелоперов сосредоточено на кастомизации конечного продукта и проработке качественных характеристик объектов, которые могли бы стать уникальными на рынке и создать дополнительный интерес со стороны покупателей недвижимости. Стимулирование спроса происходит в том числе за счет сохраняющихся дисконтов, но возможно уменьшение размера скидок при дальнейшем улучшении ситуации в сегменте», — рассказал партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.

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Ранее, 20 июня, аналитики компании «Метриум» сообщили «Известиям», что скидки на некоторые новостройки бизнес-класса в столице достигли 35%. Чаще всего дисконт встречается в массовом сегменте, скидки на такие объекты в среднем составляют 19%.

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