В России будет создан реестр добросовестных производителей стройматериалов

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Минстрой и Минпромторг создадут реестр добросовестных производителей и картографической проекции добычи и промышленности строительных материалов, сообщила «Известиям» пресс-служба НОСТРОЙ 21 июня.

По словам президента НОСТРОЙ Антона Глушкова, поводом для формирования реестра стал посыл от бизнеса по дальнейшему развитию каталога импортозамещающих строительных материалов и оборудования.

«В развитие каталога у нас возникла идея: трансформировать его в реестр добросовестных производителей строительных материалов. Под добросовестностью мы подразумеваем полную информационную открытость, которая представлена на сайте НОСТРОЙ. Кроме того, мы подгружаем лабораторный контроль — вместе с реестром мы формируем лабораторный кластер, который будет верифицировать информацию о характеристиках строительных материалов, которые заявляет сам производитель», — уточнил он.

Участники проекта согласовали список ресурсов, оказывающих наибольшее влияние на стоимость объекта капитального строительства, для включения их в реестр. В перечень вошли 28 позиций стройматериалов от щебня до линолеума. Также по предложению Минстроя и Минпромторга он дополнен деревянными конструкциями, домокомплектами, изделиями и конструкциями из железобетона, металлоконструкциями, в том числе ЛСТК, металлокаркасом, и сэндвич-панелями.

«Благодаря реестру добросовестных производителей стройматериалов однозначно улучшится ситуация на отечественном рынке. Строители будут использовать в работе ресурсы от проверенных поставщиков и производителей, что положительно отразится не только на экономике строительного процесса, но и на качестве и безопасности возводимых зданий и сооружений», — заключил Глушков.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что девелоперы обратились к депутатам комитета Госдумы по строительству и ЖКХ по вопросу заметного увеличения цен на каменную вату. В результате депутаты попросили ФАС проверить обоснованность роста цен на стройматериалы для исключения спекуляций на рынке. При этом в Федеральной антимонопольной службе «Известиям» сообщили, что на регулярной основе самостоятельно проводят мониторинг цен на рынках строительных материалов.