Райффайзенбанк с 3 июля ограничит исходящие платежи в евро. Об этом 21 июня сообщается на сайте кредитной организации.

«Ограничение распространяется также на исходящие переводы в евро на собственные счета клиентов, открытые в других банках в одной из перечисленных стран. Мы рекомендуем клиентам изменить валюту исходящего перевода или использовать другие способы для осуществления платежа», — говорится в сообщении.

С 3 июля не получится сделать исходящий платеж в евро в другой банк, если он находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, ОАЭ, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. При этом новые условия коснутся как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

При этом клиенты Райффайзенбанка в России смогут совершать переводы в евро друг другу: новые условия их не коснутся.

Райффайзенбанк 9 июня также заявил, что с 20 июня начнет взимать комиссию на переводы физлицам в долларах из других банков. Размер комиссии составит 50% от суммы перевода, но не более $500. Организация объяснила введение комиссии «изменившимися рыночными условиями», в результате которых она вынуждена ограничить количество трансакций в американской валюте.

В марте банк объявил о приостановке открытия новых счетов для юридических лиц. Решение объяснили большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание. Однако в организации заверили, что продолжат обслуживать клиентов, уже открывших счета.