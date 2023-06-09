Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков

Райффайзенбанк с 20 июня начнет взимать комиссию на переводы физлицам в долларах из других банков. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора 9 июня.

Из сообщения следует, что размер комиссии составит 50% от суммы перевода, но не более $500. Организация объяснила введение комиссии «изменившимися рыночными условиями», в результате которых она вынуждена ограничить количество трансакций в американской валюте.

Кроме того, в банке уточнили, что комиссия не коснется входящих переводов, зачисляемых на счета юрлиц, а также индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking. Прочим клиентам рекомендовали пользоваться другими способами получения платежа.

В марте Райффайзенбанк объявил о приостановке открытия новых счетов для юридических лиц. Такое решение объяснили большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание. При этом в организации заверили, что продолжат обслуживать клиентов, уже открывших счета.

До этого, 25 января, Райффайзенбанк объявил, что его банкоматы не будут принимать доллары США и евро. У клиентов останется возможность вносить наличную валюту только в отделениях.