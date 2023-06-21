В Тюмени перенесли традиционный «Вальс на набережной»

В Тюмени из-за плохой погоды перенесли традиционный «Вальс на набережной». Вместо 21 июня мероприятие состоится 24 июня в 18:00, портал «Наш город».

В этот день три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина перекроют для пешеходов с 15:00 до 19:00. Ожидается, что участие в мероприятии примут более 600 человек. Все они — выпускники местных школ.

Как отмечает Megatyumen.ru, из-за непогоды в городе ветер снес несколько деревьев и затопило несколько улиц. Также во время затяжных ливней остановилось катастрофическое убывание воды в реке Туре.