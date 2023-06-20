Ливни в Тюмени спасли реку Туру от обмеления

В Тюмени во время затяжных ливней остановилось катастрофическое убывание воды в реке Тура. Как показали данные гидропоста, вода за минувшие сутки осталась на прежнем уровне.

За период с 17 по 20 июня уровень Туры опускался на 4 см, с –58 см над нулевой отметкой до –62 см, пишет «Наш город».

Центр регистра и кадастра сообщает, что за всю историю архивных наблюдений 20 июня, минимальный уровень воды в этой реке, 24 см, регистрировался в 2021 году. Максимальный уровень, 728 см, отмечался в 2002 году.

По данным Росгидрометцентра, в Тюмени за четыре дня может выпасть месячная норма осадков, почти 51 см. Вода подтопила улицы и некоторые квартиры. Упали несколько деревьев. Megatyumen.ru информирует, что повреждены как минимум четыре автомобиля. Информация о пострадавших уточняется региональным департаментом здравоохранения.

Ранее, 20 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве ближайшие ночи, 21–22 июня, будут холодными, по области столбики термометров опустятся до +2 градусов. Днем прогнозируется теплая и солнечная погода.