Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве

В Москве покончил с собой один из создателей первой в СССР двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов. Как сообщает 21 июня ИА Регнум, тело 92-летнего инженера-физика обнаружили 17 июня родственники в его квартире на Космодамианской набережной.

Предположительно, мужчина дождался момента, когда родные ненадолго выйдут из дома, оставил прощальную записку для родных и совершил суицид.

Инженер-физик Григорий Емельянович Клинишов родился 30 октября 1930 года. Кандидат физико-математических наук и лауреат Ленинской премии 1962 года. Участвовал в создании двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, разрабатывая для нее заряд.

Испытания бомбы проходили 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне. Тогда в СССР впервые в мире испытали путем сброса водородную бомбу мощностью более 1 Мт. В результате эксперимента в регионе в радиусе более 200 км произошел ряд трагических событий. Были разрушены и повреждены строения в 59 населенных пунктах, десятки человек получили травмы. Еще несколько жителей погибли из-за обрушения потолков, среди них — 3-летняя девочка. Также в радиусе до 240 км от эпицентра взрыва был отмечен повышенный уровень радиации.