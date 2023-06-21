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Кишечную палочку выявили у воспитанников детского сада на Урале

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В городе Ревда Свердловской области у трех воспитанников детского сада нашли кишечную палочку. Они госпитализированы.

Как уточняет «ТагилСити.Ру», во вторник, 20 июня, воспитатель позвонила родителям одного из детей, так как у него была рвота. Когда мальчик был уже дома, рвота повторилась. В родительском чате сообщили, что и другим детям тоже плохо. Нескольких отправили в больницу.

Группу закрыли на карантин из-за подозрения на ротавирус, сообщила агентству начальник городского управления образования Татьяна Мещерских. По факту случившегося проверку проведет Роспотребнадзор.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что прокуратура Братска Иркутской области требует через суд закрыть кафе после массового отравления шаурмой. В заведении не соблюдались правила хранения готовой продукции, а также были зафиксированы нарушения в процессе приготовления. О первых случаях отравления шаурмой в Братске стало известно утром 14 июня. По последним данным, зарегистрировано 103 случая отравления.

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