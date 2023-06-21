Толкнувшего женщину на дорогу жителя Омска признали невменяемым

В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего жителя города. Его подозревают в покушении на убийство из хулиганских побуждений.

ИА «Город55» со ссылкой на СУ СКР по региону пишет, что дело передадут в суд для применения к обвиняемому медицинских мер, так как судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.

Инцидент произошел 23 апреля на остановке «Улица Магистральная». Обвиняемый толкнул 47-летнюю женщину под колеса автобуса. Водитель успел затормозить, тяжелых травм удалось избежать. У женщины диагностировали сотрясение головного мозга и назначили амбулаторное лечение.

Выяснилось, что во время инцидента обвиняемый находился под воздействием наркотиков. Причины толкать омичку на дорогу у него не было, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».