Банк ДОМ.РФ упростил подключение к сервисам бесконтактных платежей

В новом мобильном приложении Банка ДОМ.РФ появилась возможность добавлять карты «Мир» в сервисы Samsung Pay и Mir Pay на Android.

Как рассказали в пресс-службе банка, сервисы при этом настраиваются автоматически: пользователям не нужно вводить полные реквизиты карты и подтверждать операции смс-паролем.

Для использования Mir Pay (доступно в Google Play, AppGallery или RuStore) и Samsung Pay (в Galaxy Store) на смартфонах Samsung необходимо выбрать карту в мобильном приложении Банка ДОМ.РФ и настроить бесконтактную оплату, нажав на одну из кнопок для добавления карты в pay-сервис. Для пользователей других смартфонов на Android доступна только кнопка «Добавить в Mir Pay».

По словам директора розничных продуктов банка Дарьи Морозовой, клиенты активно пользуются цифровыми картами «Мир» и оплачивают покупки бесконтактно. «Это удобно и безопасно — при обработке платежей вместо реального номера карты используется уникальный цифровой код — токен, покупки подтверждаются отпечатком пальца или PIN-кодом, а реквизиты карты не сохраняются на сайте или устройстве продавца», — рассказала Морозова. «Ожидаем, что с упрощением подключения сервиса его востребованность возрастет», — добавила она.

В пресс-службе банка уточнили, что совершать операции через Samsung Pay и Mir Pay с помощью гаджетов на Android можно в офлайн-магазинах, принимающих бесконтактные платежи, в банкоматах и платежных терминалах, поддерживающих такую опцию, а также в онлайн-магазинах по кнопке «Оплатить Mir Pay».

Директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик подчеркнул, что системы Samsung Pay и Mir Pay — «самые распространенные на рынке, поэтому подключение к ним карт Банка ДОМ.РФ «в один клик» еще больше расширяет вариативность бесконтактных платежей и делает покупки значительно удобнее».

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