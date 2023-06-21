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Вне господства права

Политолог Екатерина Энтина — о том, как Запад пытается легитимизировать отъем денег у подсанкционных лиц и компаний
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До сих пор включение в санкционные списки отдельных граждан в основном ограничивало свободу перемещения и узаконивало замораживание средств. После достижения согласия среди стран НАТО и ЕС, по всей видимости, нахождение в санкционном списке и взаимодействие с состоящими в нем будет использовано уже для изъятия средств и в качестве основания для уголовного преследования. За прошедшие три месяца в этом направлении недружественные России страны существенно продвинулись.

Такую связку активно продвигают в США, Великобритании и ЕС самые различные политические силы. Так, лейборист, депутат Крис Брайант внес на рассмотрение палаты общин Великобритании законопроект о конфискации российских денежных средств, замороженных в британских банках, и передаче их Украине. Со сходными идеями неоднократно выступал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс предлагал сделать конфискацию российских активов «здоровым прецедентом» на будущее.

Применительно к ЕС реализации подобных планов, по мнению Европарламента, Совета ЕС и Европейской комиссии, мешало то, что контроль за соблюдением санкций и преследование за их нарушение в государствах-членах регулируются по-разному. Они не обязаны осуществлять криминализацию обхода санкций. В некоторых из них он может рассматриваться как административное правонарушение. Уголовное наказание в виде тюремного заключения варьируется в диапазоне от 2 до 12 лет.

28 ноября 2022 года Совет ЕС, чтобы изменить ситуацию, утвердил Решение 2022/2332 об определении нарушения ограничительных мер союза в качестве преступления, соответствующего критериям, указанным в ст. 83 (1) Договора о функционировании ЕС (ДФЕС), и поручил Европейской комиссии подготовить на его основе соответствующий нормативный текст. 5 декабря 2022-го Еврокомиссия направила Европарламенту и Совету ЕС проект директивы об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер интеграционного объединения. Заявленная цель — пресечь возможность обхода санкций и усилить тяжесть наказания за него. 8 июня этого года Совет ЕС утвердил совместный подход к межинституциональному согласованию с ЕП общей позиции по законопроекту.

Совет высказался в том числе за криминализацию помощи лицам из санкционного списка совершать поездки в ЕС; торговать запрещенными к экспорту товарами; заключать, сопровождать и выполнять сделки с подсанкционными властными структурами, органами, организациями, хозяйствующими субъектами, юридическими и частными лицами. В основу утвержденного им подхода он положил максиму о том, что уголовное наказание должно быть достаточно тяжелым, чтобы предотвращать и предупреждать нарушение санкций и эффективно карать за все те действия или бездействие, которые законопроект относит к категории преступных.

Главное предназначение директивы, обнажаемое общим подходом, если отшелушить его от красивых слов о важности гармонизации и унификации уголовного права государств-членов в столь важном сегменте их правоприменительной практики, состоит в легитимации отъема денег. Схема, придуманная институтами ЕС, подкупает своей простотой: констатация нарушения санкций будет служить юридическим основанием для замораживания и конфискации доходов, полученных преступным путем. Государствам-членам предписывается принимать надлежащие меры для этого быстро, без волокиты и проволочек. Более того, им вменяется обязанность надежно обеспечивать активное сотрудничество национальных правоприменительных и судебных инстанций между собой, с Европолом и Европейской прокуратурой.

Со своей стороны Европарламент ни в коем случае не станет задерживать согласование законопроекта. Все это время он торопил остальные институты ЕС поспешить с конструированием механизма, который можно было бы задействовать не только для замораживания, но и для конфискации имущества. Теперь директива превратится еще в один кирпичик лелеемых ЕС представлений о господстве права. Единственное, ЕП постарается придать еще большую жесткость включаемым в нее правовым предписаниям, дабы ни у кого не осталось и тени иллюзий.

Автор — доктор политических наук, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ, профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН

Материал будет опубликован в ежемесячном мониторинге Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ «Санкционнная канарейка»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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