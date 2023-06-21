Эксперты оценили предложение Минстроя компенсировать молодежи аренду жилья

Субсидирование аренды жилья и ипотечных накоплений для молодежи — позитивная мера, считает девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин. Об этом он рассказал «Известиям».

«Софинансирование поможет вывести из «серой» зоны часть аренды, а также сформирует потенциальный спрос на новое жилье в будущем. Целевая аудитория программы выбрана очень точно, потому что именно молодые люди до 35 лет в ближайшие годы составят большинство покупателей квартир», — отметил он.

Как объяснил эксперт, арендные ставки остаются довольно высокими, особенно в крупных российских городах, куда активно переезжает молодежь на время учебы в вузах или после их окончания. Иногда за снятие жилья им приходится платить до 50% от ежемесячных доходов, при этом на старте карьеры заработки молодых людей могут быть невелики.

«В этих условиях накопить средства на первоначальный взнос очень трудно. Если в 2015 году молодые семьи (до 35 лет) составляли около 30% среди всех ипотечных покупателей жилья, то сейчас этот показатель снизился до 22%. Программа поможет разгрузить бюджет молодых семей и сформировать первоначальный взнос по кредиту. Соответственно, молодые люди намного раньше смогут приобрести собственную квартиру взамен аренды», — подчеркнул Щекин.

В свою очередь, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов выразил мнение, что реализация меры упростит возможность приобретения первого жилья молодыми людьми и привлечет немало новых клиентов на рынок новостроек.

«С учетом того, что минимальный размер первоначального взноса по жилищным кредитам с 2024 года вырастет до 30%, эта мера становится особенно актуальной, ведь наверняка увеличит число россиян, готовых копить необходимую сумму», — отметил он.

При этом он считает, что, когда программа заработает, могут вырасти ставки аренды наиболее востребованных у молодежи компактных студий и однокомнатных квартир.

«В то же время могут появиться специализированные арендные дома, ставки в которых будут выгоднее среднерыночных. Однако это возможно лишь в случае гарантий власти, что новая программа для молодых людей будет носить долгосрочный характер», — добавил Сырцов.

Ранее в этот день сообщалось, что, как рассказали «Известиям» в Минстрое, в РФ планируют запустить программу, стимулирующую молодежь к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье. Однако обязательным условием субсидирования станет именно параллельное накопление на покупку своего жилья в новостройке.

Ранее, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин рассказал в интервью «Известиям», что ведомство вместе со специалистами Росмолодежи работает над исполнением поручения президента по итогам Госсовета по молодежной политике, о том, что надо разработать механизм дополнительных возможностей улучшения жилищных условий молодых людей.