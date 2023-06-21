В Москве выпустили карты «Тройка» в честь запуска регулярного речного маршрута

Тематические транспортные карты «Тройка» начали продавать на Кольцевой линии метро Москвы в честь запуска первого регулярного речного маршрута по Москве-реке. Об этом в среду, 21 июня, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пассажиры могут приобрести эти карты в кассах на Кольцевой линии, уточняет агентство городских новостей «Москва».

20 июня президент РФ Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин запустили первые в мире электросуда. Президент поздравил россиян с запуском самого современного в мире регулярного речного транспорта, работающего полностью на электрическом ходу, отмечает телеканал «Звезда».

Электросуда будут курсировать круглый год от Киевского вокзала до квартала «Сердце столицы» в районе Хорошево-Мневники, пишет сайт kp.ru. Длина маршрута составляет 6,5 км, уточняет НСН. В сутки электросуда будут перевозить 15–16 тыс. пассажиров. Для пассажиров организовали все удобства, а также панорамные окна и прозрачную крышу в салоне, сообщает телеканал «360».

До 23 июня на речных трамвайчиках можно прокатиться бесплатно, отмечает RT. Затем тарифы составят 150 рублей в будние дни, и 300 рублей — в выходные. Проезд на них оплатить можно билетом «Кошелек» карты «Тройка», «Единым», а также банковской картой или по биометрии.

Как отмечает ИА «Регнум», в мае 2021 года власти столицы приняли решение запустить движение пассажирского транспорта по Москве-реке.