Кирпичная стена обрушилась на детей в Саратовской области

Кирпичная стена обрушилась на двоих детей в поселке Ровном Саратовской области. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел вечером 20 июня в заброшенном здании на улице Красноармейской. В результате частичного обрушения кирпичной кладки травмы получил 11-летний мальчик. Врачи выявили у него ушибы головы, рук и ног, госпитализация ему не потребовалась. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства инцидента.

Еще одно происшествие с несовершеннолетними зарегистрировано в Саратове. Два подростка выпали из окна на пятом этаже и были госпитализированы. Установлено, что 16-летний пострадавшие находились в гостях и сели на подоконник, с уличной стороны которого была установлена конструкция для растений. Конструкция обрушилась, и подростки сорвались вниз.