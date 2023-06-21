Более 90 тыс. человек вышли на улицы Колумбии в знак протеста против реформ, которые стремится провести правительство президента страны Густаво Петро. Об этом сообщила 20 июня газета El Tiempo.

Таким образом оппозиция, организовавшая манифестации, пыталась показать властям недовольство населения реформами в сфере здравоохранения, труда и пенсий.

Крупные протестные акции, в частности, прошли в Барранкилье, Букараманге, Картахене, Санта-Марте и других городах. По данным властей, около 30 тыс. человек насчитывалось только в колумбийской столице Боготе.

По оценке самого Петро, успешные, с точки зрения организаторов, демонстрации состоялись в Медельине, а также департаментах Сантандер и Норте-де-Сантандер.

«На побережье Карибского моря прошло слабо, на побережье Тихого океана — тоже слабо. Заполнить площадь Боливара в Боготе не удалось», — отметил глава государства.

Как пишет El Tiempo, акции прошли мирно, без серьезных инцидентов.

Ранее крупные акции протеста прошли в Колумбии в конце февраля. Протестующие требовали роспуска мобильного отряда по борьбе с беспорядками, который был создан в 1999 году. С тех пор на него неоднократно поступали жалобы.

В столице протесты переросли в массовые беспорядки. Митингующие бросали в полицию «коктейли Молотова» и дымовые шашки. Для разгона толпы правоохранители применили водометы.