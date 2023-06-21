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Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 21 июня

В СФ предложили эксперимент по видеоидентификации клиентов банка

Совфед предложил провести эксперимент по идентификации клиентов банка по видеосвязи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Совет федерации предложил организовать испытания системы идентификации клиентов банка по видео. В среду, 21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления, который будет зачтен в среду после выступления председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

«Рекомендовать правительству подготовить вместе с ЦБ РФ законопроект, предусматривающий <...> возможность установления в рамках экспериментального правового режима специального регулирования, позволяющего проводить идентификацию клиента с использованием технологии видео-конференц-связи», — говорится в документе.

Соответствующая инициатива, как ожидается, должна повысить эффективность борьбы с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Держи дистанцию: в России хотят разрешить открытие счетов по видеосвязи
ЦБ намерен провести тестирование технологии

Ранее, 30 марта, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Илья Ясинский выразил надежду на то, что уже в 2024 году россияне смогут начать открывать счета в банках по видео-конференц-связи. По его словам, механизм будет протестирован в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

До этого, 14 марта, стало известно, что с 2024 года в РФ можно будет дистанционно получать возмещения. Возврат средств допускается в случае банкротства кредитной организации. Для этого клиентам необходимо будет подать заявления через сайты госуслуг. За один только прошлый год вкладчикам лопнувших банков Агентство по страхованию перечислило 1,7 млрд рублей.

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