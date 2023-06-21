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Число выданных ипотечных кредитов на частные дома выросло на 56%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам мая число выданных ипотечных кредитов на строительство частных домов (ИЖС) в России выросло на 56,1%. Об этом «Известиям» сообщили в сервисе Сбербанка «Домклик».

В то же время на первичном и вторичном рынках число сделок выросло на 1,8 и 0,4% соответственно, отметили аналитики.

Эксперты сообщили, что доля ипотечных кредитов на ИЖС в общем объеме увеличилась с 5 до 8%.

Аналитики отмечают рост этого показателя практически во всех субъектах РФ, но больше всего в Вологодской области (+8,2%), Тыве (+7,4%) и Карелии (+6,4%). Среди крупнейших регионов России выделяются Московская (+5,4%) и Ленинградская (+5%) области, а также Башкортостан (+3,7%).

«Высокий прирост на рынке ИЖС связан не только с сезонной активностью покупателей, но и с распространением льготной ипотеки на этот сегмент, а также с рядом законодательных реформ», — полагают эксперты.

Количество выданных кредитов на ИЖС растет с февраля текущего года и уже третий месяц подряд достигает исторического рекорда, напомнили аналитики.

По данным специалистов, на первичном рынке доля выдачи ипотеки остается высокой (24%): льготная ипотека по-прежнему стимулирует россиян покупать квартиры в новостройках. В ряде регионов выдачи ипотеки на первичное жилье существенно выросли: по этому показателю лидируют Адыгея (+21,9%), Хакасия (+7,8%) и Пензенская область (+7,6%), рассказали аналитики.

«Несмотря на стабильный спрос, в мае на рынке ипотечного кредитования произошли существенные изменения. Во-первых, на фоне сезонного повышения покупательской активности доля ИЖС в общем количестве выдач достигла рекордных 8%. При этом доля вторичного жилья ожидаемо снизилась, а доля строящегося — продолжает удерживаться на высоком уровне за счет спроса на льготные программы. Во-вторых, всплеск спроса на ИЖС подстегнул рост выдач по «Господдержке», благодаря чему программа вновь вышла на первое место, опередив Семейную ипотеку», — рассказал и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

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Ранее, 18 июня, в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что лимиты по ипотеке с господдержкой израсходованы на 86% по объему выделенных средств и на 96% — по количеству выданных кредитов.

Такое сокращение остатков лимитов по ипотеке с господдержкой стало разогревать цены на первичном рынке, отметили эксперты.

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