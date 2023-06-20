В саратовском СНТ из-за провала грунта пострадал дом
В Волжском районе Саратова из-за провала грунта произошло частичное разрушение дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«По предварительным данным, 20 июня 2023 года на территории СНТ «Труженик-65» произошло обрушение грунта, что привело к частичному разрушению домовладения», — говорится в сообщении ведомства.
Организованы работы по обследованию места провала, пишет ИА «Взгляд-инфо». Прокуратура Волжского района начала проверку по факту случившегося.
В начале апреля похожий инцидент произошел в саратовском СНТ «Журавушка». Тогда пострадал трехэтажный дом, под завалами оказался 74-летний мужчина. Пенсионера спасли, он был доставлен в больницу с различными травмами.