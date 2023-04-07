Мужчина пострадал при обрушении дома в Саратове

Пожилой мужчина получил травмы в результате обрушения трехэтажного дома в Саратове. Причиной обрушения мог стать оползень.

Вызов в службы спасения поступил в ночь на 7 апреля из СНТ «Журавушка». Под завалами дома оказался 74-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Это второй случай обрушения дома в СНТ. 29 марта часть дома упала на газовую трубу, при разборе строения пострадал один человек. Жители СНТ сообщают об активизировавшемся оползне, из-за которого уже повреждена дорога. Саратовцы утверждают, что при активном движении грунта есть риск повреждения десятков домов.

В Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома из-за оползня. Первый провал грунта был зарегистрирован еще в апреле 2021 года, однако администрация не приняла меры для предотвращения новых оползней.