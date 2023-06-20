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В РФ разработают правила использования систем борьбы с беспилотниками

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Правила использования глушилок для дронов разработают в России. Системы борьбы с БПЛА создают помехи мобильному интернету. Подобные устройства выводят из строя важную электронику. Подавление сигналов сказывается на работе силовых структур. Новые правила использования глушилок подготовит Минцифры, сообщает телеканал «Известия». Ведомство создало специальную рабочую группу. В комиссию вошли представители телеком-индустрии и чиновники.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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