Косметолог рассказала о противопоказаниях к лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция считается наиболее эффективной процедурой для избавления от нежелательных волос, но, вместе с этим, имеет ряд противопоказаний. О них «Известиям» 21 июня рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Ирина Барабанова.

«В первую очередь, проведение лазерной эпиляции противопоказано при нарушении целостности кожных покровов в зоне обработки, острых инфекционных заболеваниях, хронические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, злокачественные опухоли, множественные родинки в зоне обработки, келоидная болезнь, беременность, нервно-психические заболевания, эпилепсия и герпетическая инфекция», — рассказала Барабанова.

Также она обратила внимание, что в случае с лазерной эпиляцией противопоказанием является свежий загар — проведение процедуры возможно не менее чем через две-четыре недели с момента последнего загара.

По словам косметолога, есть также относительные противопоказания, которые должны обсуждаться с врачом на консультации. Это, в частности, прием некоторых лекарственных препаратов, определенные заболевания, аллергия на ультрафиолетовые лучи, келоидные рубцы и некоторые другие.

Также врач обратила внимание, что лазерная эпиляция обычно не проводится в тех местах, где есть татуировки, поскольку это может испортить рисунок.

«Опытный косметолог всегда расскажет вам о всех противопоказания к процедуре и оценит, можно ли проводить ее в вашем случае. Поэтому к выбору специалиста нужно всегда подходит ответственно», — подытожила Барабанова.

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