Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области
Экономика
Запуск рейсов в Грузию отложен из-за отсутсвия разрешения Минтранса РФ
Армия
Назван срок вхождения крейсера «Александр III» в состав ВМФ РФ
Мир
Сербского министра выгнали из партии за призывы к санкциям против РФ
Мир
СК РФ установит причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных
Армия
Эксперт отверг вероятность продолжительного наступления ВФУ
Мир
В конгрессе США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим
Происшествия
Умер актер петербургского Большого театра кукол Михаил Ложкин
Мир
Маск пообещал приход своей компании Tesla в Индию
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях
Мир
Пентагон заказал ракеты AMRAAM для ВС США и Украины
Мир
В НАТО допустили потерю Британией статуса ведущей военной державы
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 21 июня

Косметолог рассказала о противопоказаниях к лазерной эпиляции

Косметолог Барабанова: лазерная эпиляция противопоказана после загара и при ряде заболеваний
0
Фото: Getty Images/ZeynepKaya
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лазерная эпиляция считается наиболее эффективной процедурой для избавления от нежелательных волос, но, вместе с этим, имеет ряд противопоказаний. О них «Известиям» 21 июня рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Ирина Барабанова.

«В первую очередь, проведение лазерной эпиляции противопоказано при нарушении целостности кожных покровов в зоне обработки, острых инфекционных заболеваниях, хронические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, злокачественные опухоли, множественные родинки в зоне обработки, келоидная болезнь, беременность, нервно-психические заболевания, эпилепсия и герпетическая инфекция», — рассказала Барабанова.

Также она обратила внимание, что в случае с лазерной эпиляцией противопоказанием является свежий загар — проведение процедуры возможно не менее чем через две-четыре недели с момента последнего загара.

По словам косметолога, есть также относительные противопоказания, которые должны обсуждаться с врачом на консультации. Это, в частности, прием некоторых лекарственных препаратов, определенные заболевания, аллергия на ультрафиолетовые лучи, келоидные рубцы и некоторые другие.

Также врач обратила внимание, что лазерная эпиляция обычно не проводится в тех местах, где есть татуировки, поскольку это может испортить рисунок.

«Опытный косметолог всегда расскажет вам о всех противопоказания к процедуре и оценит, можно ли проводить ее в вашем случае. Поэтому к выбору специалиста нужно всегда подходит ответственно», — подытожила Барабанова.

Треугольник смерти: почему опасно трогать высыпания на лице
Врачи рассказали, от каких болезней можно уберечь подростков

3 марта врач-дерматолог Наталья Акулова назвала главные правила лечения акне. По ее словам, в лечении угревой болезни крайне важны правильное питание, режим ухода за кожей и применение лечебных средств строго по назначению врача. Она добавила, что если пациент обращается к косметологу сразу после обнаружения негативных изменений на коже, это значительно сокращает объем работы по устранению эстетических последствий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023