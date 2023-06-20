Пенсионер погиб при опрокидывании авто на трассе «Сортавала» в Карелии
В Лахденпохском районе Карелии в результате опрокидывания легковушки погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Авария произошла 20 июня на 216-м км федеральной трассы А-121 «Сортавала». По данным ведомства, автомобиль Chevrolet Niva вылетел с дороги и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП 71-летний водитель машины погиб на месте, пишет ИА «Карелinform». Обстоятельства случившегося устанавливаются.
13 июня в Прионежском районе Карелии лоб в лоб столкнулись Kia Rio и ВАЗ-2105. В результате погиб пенсионер, еще два человека пострадали.