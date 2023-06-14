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Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Петрозаводском

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В Прионежском районе Карелии в результате лобового столкновения легковушек погиб пенсионер, еще два человека пострадали. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает в соцсети «ВКонтакте» 14 июня.

Авария произошла накануне, 13 июня, у поворота к поселку Шуя под Петрозаводском. Предварительно установлено, что 78-летний водитель Kia Rio при выезде на трассу не уступил машине ВАЗ-2105, двигавшейся по главной, пишет ИА «Карелinform».

В результате ДТП 74-летний пассажир «ВАЗа» погиб. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы, уточняет ИА FlashNord.

По факту смертельного столкновения авто организована проверка, все обстоятельства устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В ночь на 13 июня на 170-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш» лоб в лоб столкнулись Mazda и Kia. От удара Mazda отбросило в кювет, 39-летний водитель погиб.

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