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24 июня — День иконы Божией Матери «Достойно есть»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Каждый год 24 июня православные христиане празднуют День иконы Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»). В 2023 году он выпадает на субботу. О значении образа и его истории читайте в материале «Известий».

Икона Божией Матери «Достойно есть» — история

Первые упоминания об иконе Божией Матери «Достойно есть» относятся к X веку. Предание гласит, что в то время неподалеку от греческого поселения Карея на горе Афон жили старец-отшельник и молодой монах. В воскресный день старец ушел в ближайший монастырь и юноша остался один. Ночью кто-то постучал в дверь его кельи, и инок впустил его, так как уже не раз давал ночлег путникам и другим отшельникам, живущим на горе.

Монах напоил пришедшего водой и поделился с ним едой. Через некоторое время они вместе стали молиться перед иконой Божией Матери, которую называли «Милующей». Когда пришло время петь «Честнейшую Херувим», гость сказал, что там, откуда он пришел, эта песня звучит иначе. Он начал петь со слов «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу...». В это время образ начал светиться, а молодой монах испытал такую радость, что зарыдал от умиления. Он попросил гостя записать песню, но бумаги в келье не оказалось. Тогда визитер написал ее прямо на камне, который стал под его рукой мягким, как масло или воск. После этого гость назвался Гавриилом и исчез.

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Наутро потрясенный инок рассказал о случившемся старцу, и тот понял, что их обитель посетил архангел Гавриил. Плита со словами песни была направлена в Константинополь патриарху как доказательство чуда. Сам образ, перед которым впервые было исполнено песнопение, перенесли в храм Успения Пресвятой Богородицы на горе Афон, где он хранится по сей день.

Икона получила название «Достойно есть», но также сохранила прежнее имя — «Милующая». За всю свою историю она покидала храм всего пять раз. Последний — в 2012 году, когда образ привозили в Салоники на празднование 100-летия освобождения от турецких захватчиков.

В России список иконы Божией Матери «Достойно есть» появился в 1853 году. Его прислал настоятельнице Арзамасского Алексеевского женского монастыря Прасковье Щетининой настоятель Русского Пантелеимонова монастыря архимандрит Герасим. Он также пожертвовал для иконы серебряную с позолотой ризу, украшенную жемчугом и каменьями.

После прихода советской власти Алексеевский монастырь был закрыт, а образ пропал. В 1997 году его нашли жители Арзамаса. Икона хранилась в хозяйственной постройке и была сильно повреждена. Сохранилась только центральная часть образа с Богородицей и Христом, но лицо Божией Матери было изрублено топором.

Икону перенесли в Николаевский женский монастырь и через некоторое время взяли на крестный ход. На следующий день образ замироточил, а через некоторое время на месте следов от топора стали проявляться черты Божией Матери. Икона получила название «Рубленная». Считается, что она может помочь в лечении болезней глаз и головных болей.

На сегодняшний день списки с иконы «Достойно есть» хранятся также в Смоленской церкви Санкт-Петербурга и на московском подворье Троице-Сергиевой лавры.

Икона Божией Матери «Достойно есть» — значение

Название иконы Божией Матери «Достойно есть» можно расшифровать как «праведно жить», что является призывом к достойной и безгрешной жизни. Название «Милующая» означает заступничество Богородицы и ее безграничную любовь к людям. Таким образом, каждый верующий может получить помощь Божией Матери в трудный момент жизни.

Икона Божией Матери «Достойно есть» — в чем помогает

Считается, что икона Божией Матери «Достойно есть» имеет большую чудотворную силу, к ней можно обратиться за помощью в любом благом начинании. Она помогает избавиться от лени и зависти, сохранить семью, стать добрее к окружающим. Люди, совершившие тяжкий грех или погрязшие в негативных эмоциях, обращаются к этой иконе за покаянием и успокоением души. Кроме того, этот образ может помочь успешному выздоровлению или проведению операции.

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