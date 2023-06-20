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В Ессентуках пройдет I фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ»

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Фото: lionsharecitynews.ru
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В Ессентуках с 8 по 15 июля пройдет I фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ», организованный заслуженным артистом России Эвклидом Кюрдзидисом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ставропольского края, Министерства образования, Министерства культуры, Министерства туризма и оздоровительных курортов, Союз кинематографистов Ставропольского края.

«Это не совсем первый фестиваль — в 2021–2022 годах он входил в программу Открытого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ как проект «Кинокампус-дети», — рассказывает президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис. — Но за два года он «вырос» в самостоятельный фестиваль, который на данный момент является единственным детским кинофестивалем в Ставропольском крае. Символично, что наш фестиваль попал на год наставничества. В творческих профессиях, как и в любой другой, важен чуткий и опытный наставник, настоящий мастер, от которого зависит будущее его ученика, а возможно, и появление нового гения».

Торжественное открытие традиционно состоится у Театральной площади города, перед Детской школой искусств. По красной дорожке вместе с президентом фестиваля Эвклидом Кюрдзидисом пройдут заслуженные и народные артисты Сергей Гармаш, Ольга Прокофьева, Раиса Рязанова, актеры Михаил Галустян, Марьяна Спивак, телеведущий Дмитрий Хаустов, режиссер-постановщик и креативный продюсер детских и семейных телевизионных проектов и шоу-программ Антон Михалев, кинорежиссеры и продюсеры Алексей Федорченко, Вера Сторожева, юные актеры Виталия Корниенко, Роман Погорелов, Екатерина Темнова и другие.

Ключевым событием станет конкурс игровых короткометражных фильмов — «Кинокампус». В конкурсе участвуют дети от 7 до 17 лет, которые делятся на 9 команд. В течение шести дней команды снимают и монтируют фильмы по заранее отобранным и утвержденным сценариям. То есть дети снимают фильмы сами, с начала до конца, пройдя весь творческий процесс под руководством двух наставников. Победителей определяет компетентное жюри, состоящее из именитых звезд кинематографа, но под председательством юных киноактеров.

Фестиваль заполнит все культурные площадки в центре города: киноконцертный зал «Театр-Парк», Детская школа искусств, Ессентукский историко-краеведческий музей им. Шпаковского, Курортный парк г. Ессентуки и знаменитая Театральная площадь с Аллей звезд.

Организаторы фестиваля подготовили насыщенную ежедневную программу:

  • 18 кинопоказов фильмов для детей трех возрастных категорий;
  • 30 мастер-классов, посвященные киноискусству и живописи;
  • 6 спектаклей для детей;
  • 2 круглых стола на тему «С чего начинается Родина?», об истории края, героях и известных деятелях;
  • вернисаж «Образы кино», где представят работы юных художников края.

В этом году объединяющей темой фестиваля станет патриотизм, участники должны будут ответить на важный для каждого вопрос: «С чего начинается Родина?»

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