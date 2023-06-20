Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк «Leopard», вручена денежная премия в размере одного миллиона рублей

Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк «Leopard», вручена денежная премия в размере одного миллиона рублей

2023-06-20 14:54:28

2023-06-20 14:54:28

2023-06-20 14:54:28

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