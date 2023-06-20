В Венгрии арестовали планировавшего совершить подобное Брейвику массовое убийство

Венгерские власти арестовали в Будапеште 45-летнего норвежца, подозреваемого в намерении совершить массовое убийство, которое должно было бы превзойти преступление, совершенное 12 лет назад ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком. Об этом 20 июня сообщила полиция Венгрии.

Норвежец, имя которого не раскрывается, разместил в Сети предупреждение с намерением совершить террористической акт. Полицейские нашли и задержали мужчину на прошлой неделе. Он утверждал, что хотел бы «превзойти Брейвика». По данным следствия, он писал свои обращения на норвежском и английском языках.

Норвежская полиция сообщила, что ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за насильственные и сексуальные преступления.

17 июня мужчину арестовали по обвинению в намерении совершить массовое убийство. Однако предполагается, что он страдает психическим расстройством. В настоящее время специалисты проводят экспертизу.

В 2011 году Брейвик совершил в Осло взрыв, а затем расстрелял участников молодежного форума на острове Утёйа. 77 человек погибли, более 150 получили ранения.

Брейвика приговорили к 21 году тюрьмы с условием возможности продления срока лишения свободы. Впоследствии он неоднократно говорил, что организовал нападения ради предотвращения упадка норвежской культуры в рамках права на самооборону и борьбы против мультикультурализма.

В феврале 2022 года Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении.