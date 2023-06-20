Женщина погибла и двое детей пострадали в ДТП под Нижним Новгородом
Легковой автомобиль врезался в прицеп фуры на трассе в Нижегородской области. 35-летняя женщина погибла, двое детей получили травмы.
Авария произошла вечером 19 июня на территории Кстовского округа. Женщина за рулем автомобиля Toyota потеряла управление, в результате чего иномарка врезалась в припаркованную на площадке для отдыха фуру. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».
В салоне находились девятилетний мальчик и трехлетняя девочка, они были пристегнуты ремнями безопасности. Детей доставили в медицинское учреждение. Женщина-водитель скончалась на месте.
Утром 19 июня в Оренбургской области грузовик столкнулся с двумя легковушками. Один мужчина погиб, три человека, в том числе ребенок, получили травмы.