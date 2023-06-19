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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Оренбуржье

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В Октябрьском районе Оренбургской области в результате столкновения грузовика и двух легковушек погиб человек, еще трое, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Авария произошла 19 июня около 9:20 в 2 км от села Новобиккулово. Столкнулись Renault Duster, «Лада Приора» и грузовик Volvo, пишет РИА «Оренбуржье».

В результате ДТП погиб мужчина 1979 года рождения. Его тело из покореженного автомобиля извлекли сотрудники МЧС. Пострадали три человека, один из них — ребенок. С различными травмами их госпитализировали, уточняет ИА «Урал56.Ру».

Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

Ранее в этот же день сообщалось о столкновении грузовика с легковушкой на трассе в Иркутской области. Травмы получили трое взрослых и ребенок.

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