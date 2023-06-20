Городской пляж в Глазове откроют 23 июня
Водолазы обследуют акваторию городского пляжа на берегу реки Чепцы в Глазове (Республика Удмуртия). Открытие зоны отдыха у воды запланировано на 23 июня.
По словам главы города Сергея Коновалова, на территории уложен свежий песок и установлены навесы. Кроме того, до конца недели подрядчики установят скамейки и вторую кабинку для переодевания, питьевой фонтан и стойки для волейбольной сетки. Об этом сообщает ИА «Сусанин».
Очистка акватории от мусора пройдет до 22 июня. Также к концу недели на пляже откроют спасательный пост. К 22 июня специалисты Роспотребнадзора подготовят санитарное заключение по поводу состояния воды в Чепце.
Всего в течение сезона в Удмуртии будут работать порядка 27 пляжей.