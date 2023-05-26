В Удмуртии в купальный сезон планируют открыть 27 пляжей

В Удмуртии летом 2023 года планируют открыть порядка 27 пляжей. На текущий момент задекларированы шесть территорий.

Два пляжа подготовлены к сезону в Камбарском районе, по одному — в Юкаменском и Шарканском районе. Также территории отдыха у воды откроются в Ижевске. На текущий момент ведется активная подготовка к началу сезона, пишет ИА «Сусанин».

В Сарапуле Роспотребнадзор проводит мониторинг за состоянием реки Камы в пяти точках. По итогам трехлетних исследований все контрольные образцы не отвечают требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В связи с этим жителям города рекомендовано воздержаться от купания в реке, пишет Udm-info.ru.

С начала 2023 года в Удмуртии утонули пять человек. По данным МЧС, в основном несчастные случаи связаны с употреблением алкоголя.