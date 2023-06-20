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Лукашенко предрек давление Запада на страны ОДКБ и после украинского кризиса

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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
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Западные страны не оставят в покое государства — члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) даже после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами МИД стран блока.

«Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, всё равно от нас не отстанут», — цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко призвал страны выработать общий план действий стран ОДКБ, прежде всего, в экономической сфере. Обстановка, складывающаяся в мире, не оставляет сомнений в том, что странам объединения нужно держаться вместе, подчеркнул белорусский лидер.

Президент Белоруссии заключил, что агрессивная истерика на Западе заглушает голоса разума, услышать инициативы Минска там не хотят.

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В марте генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что поставки западного оружия киевскому режиму сводят на нет возможность урегулирования конфликта путем переговоров. Он отметил, что Запад продолжает линию на дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», указал, что в случае с Украиной достижение целей специальной военной операции (СВО) политико-дипломатическим способом стало невозможным. Он указал на развязанную странами Запада гибридную войну против России.

В этом же месяце глава МИД России Сергей Лавров также указал, что Россия не видит желания Украины начать серьезный диалог об урегулировании конфликта. Министр отметил, что «западные хозяева» Киева не хотят мирного урегулирования конфликта.

С начала спецоперации РФ стороны провели четыре очные встречи. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. 4 октября Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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