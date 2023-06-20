Спасавшийся от лесного пожара олененок вышел к людям в Алтайском крае
Олененок, спасаясь от пожара, вышел к жителям села Новоегорьевского Алтайского края. Видео с ним распространилось в социальных сетях во вторник, 20 июня.
Как следует из кадров, животное вышло к людям, отдыхающим на базе отдыха. Его накормили молоком из бутылки с соской, обогрели и позаботились.
Также олененок «ознакомился» с территорией, прогулявшись около домов.
По словам очевидцев, к олененку из леса вышла его мать и они вместе вернулись в свою среду обитания.
В лесах Алтайского края бушует пожар, днем ранее его площадь равнялась 633 га, сейчас она составляет около 1200 га. В Егорьевском районе региона в начале июня был объявлен режим ЧС, тогда пламя распространилось на площади 4 тыс. га. 7 июня огонь был локализован.