Гинеколог назвала второй триместр беременности самым безопасным для перелетов

Врач-гинеколог ИНВИТРО, кандидат медицинских наук Виктория Дементьева 20 июня рассказала, что отказаться от перелетов стоит разве что на критических сроках беременности.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что наиболее безопасным периодом для перелетов во время беременности считается второй триместр. При этом от перелетов следует отказаться, когда речь идет о беременности высокого перинатального риска: в позднем репродуктивном возрасте, при невынашивании беременности в анамнезе, при установленном риске истмико-цервикальной недостаточности, при текущей угрозе прерывания беременности, а также при наличии любых хронических заболеваний, находящихся в некомпенсированном состоянии.

Как отметила Дементьева, например, токсикоз не является основанием для отмены перелета. Однако рвота и невозможность соблюдения питьевого режима могут усугубиться в процессе перелета и привести к обезвоживанию организма, а также повысить тромботические риски.

По ее словам, важно соблюдать питьевой режим с учетом индивидуальной суточной нормы и длительности перелета. Также стоит избегать пищи, усугубляющей жажду, и продуктов, способствующих возникновению запора.

«Обязателен визит к лечащему врачу для обсуждения текущей ситуации, режимов приема лекарственных препаратов. Перелет, в особенности длительный, предпочтительно переносить на фоне эластической компрессии нижних конечностей (1–2 класс компрессии), с собой необходимо взять спазмалитические препараты, такие как Но-шпа или Папаверин с целью возможного купирования тянущих позиционных болей. Необходимо задуматься о ношении свободной одежды и обуви в процессе перелета, а также о доступности питьевой воды, в связи с повышенным риском дегидратации», — рекомендовала врач.

Ранее, 21 апреля, врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Юг» Илона Довгаль рассказала «Известиям», что поздняя беременность несет за собой риск развития различных гестозов (осложнений нормальной беременности, которые могут развиваться после 20 недель гестации) и трудностей с ественными родами — в таком возрасте часто делают кесарево сечение.