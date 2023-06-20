Прототип аэротакси совершил первый демонстрационный полет в Париже

Прототип аэротакси немецкой компании Volocopter совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне в Ле-Бурже. Об этом 19 июня сообщило агентство Reuters.

Согласно информации агентства, летательные аппараты компании будут использоваться в тестовом режиме в период Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Отмечается, что фирме необходимо получить одобрение регулирующих органов. При этом, ни один производитель аэротакси до сих пор не получил сертификат.

Компания Volocopter должна провести испытания такси в интенсивных погодных условиях и предоставить полную документацию европейскому Агентству по авиационной безопасности Европейского союза (EASA).

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что, согласно результату исследования компании «Транспорт будущего», около половины (48%) опрошенных россиян ничего не имеют против такси без водителя, еще 26% считают, что пассажиры пересядут на аэротакси уже через 10 лет.

7 ноября сообщалось, что российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна. Первые коммерческие полеты должны начаться в 2025 году.