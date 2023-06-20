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Экономика
Владельцам ИИС-3 могут разрешить снимать со счета деньги для покупки жилья

Владельцам ИИС-3 могут разрешить снимать со счета деньги для покупки жилья

Владельцам ИИС-3 хотят позволить снимать со счета деньги для покупки жилья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Держателям индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) необходимо предоставить более широкие возможности по использованию средств, сообщил «Известиям» президент Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

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Следует разрешить им использовать собственные активы для приобретения жилья и образования детей, подчеркнул он. По его словам, с соответствующей инициативой НАУФОР выступил в ходе рабочих обсуждений в Центробанке.

«За рубежом разрешается «занимать» у самого себя деньги с таких счетов. <…> В этих случаях долгий срок финансового продукта перестает отпугивать инвесторов», — объяснил Алексей Тимофеев.

Помимо того, Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, гарантирующие держателям ИИС-3 возможность изъять средства со счета при возникновении особой жизненной ситуации. Это может быть необходимость выплаты медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет покрытия дорогостоящих видов лечения, пояснили в пресс-службе ведомства.

Дополнительная возможность досрочного вывода активов в случае особой необходимости — это преимущество, очень важная и необходимая опция в новой программе, пояснила руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Лилия Денежка.

«Люди будут чувствовать реальную пользу от такого инструмента создания долгосрочных накоплений — это положительно скажется на уровне доверия к инвестициям с государственной поддержкой», — отметила эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Займи у себя сам: с ИИС-3 хотят позволить снимать деньги на покупку жилья

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