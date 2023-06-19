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Минцифры разработает правила использования глушилок для дронов

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Минцифры разработает правила использования глушилок для дронов. Для этого при Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) организована специальная рабочая группа. Об этом «Известия» рассказали несколько источников на телеком-рынке.

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Регламентировать работу «глушилок», блокирующих радиоканалы управления дронами, стало необходимо после того, как в этом году началось их стихийное, бесконтрольное внедрение, отмечают собеседники «Известий». Неправильно установленные и используемые блокираторы для дронов могут создавать помехи мобильным связи и интернету. Также речь может идти о WiFi (роутерами, в частности, используется частота 2,4 ГГц, широко применяемая для управления беспилотниками).

Кроме того, возможны помехи для устройств малого радиуса действия (SRD): беспроводных систем управления и контроля за промышленным оборудованием, охранных систем и прочего, предупреждает один из собеседников «Известий».

По большому счету противодроновые блокираторы затрагивают все полосы частот сотовой связи — в зависимости от типа устройства это может создавать помехи на несколько километров, объяснил «Известиям» один из специалистов по использованию радиочастотного спектра. Туда же попадают частоты в диапазоне 5–6 ГГц, где работают РЭС фиксированной связи — как гражданских, так и силовых ведомств, утверждает он.

«Если все повсеместно будут использовать эти глушилки, проблема станет серьезной. Подавляющее большинство этих изделий не соответствуют стандартам, потому что нелегально делаются компаниями из Китая или РФ. Как только их начинают самостоятельно закупать и использовать, это мешает работе всех остальных устройств. Это надо регулировать», — рассказал генеральный директор компании-участника «НТИ Аэронет» «Курсир» Виталий Муниров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вышло блоком: Минцифры разработает правила использования глушилок для дронов

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