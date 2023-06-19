Следующий этап реконструкции трамвайной линии начался в Волгограде

В Волгограде завершили основные работы по реконструкции скоростной трамвайной линии между станциями «Завод Баррикады» – «Гимназия № 14» и приступили к следующему этапу на другом участке. Об этом сообщает городская администрация.

В ближайшее время между станциями «Завод Баррикады» – «Гимназия № 14» уложат современное рельсовое полотно по бесшовной технологии. Аналогичный комплекс работ выполнят и на других участках.

Так, на следующем этапе модернизируют отрезок в направлении станции «улица 39-я Гвардейская». С 26 июня и до окончания реконструкции движение на этом участке ограничат.

«Скоростной трамвай заменят троллейбусы: МУП «Метроэлектротранс» выпустит на маршруты № 8а и № 10а дополнительный подвижной состав, а также организует дополнительный троллейбусный маршрут по Первой продольной магистрали», — рассказали власти, подчеркнув, что утренние автобусные спецрейсы «Гостиница «Старт» – ж/д вокзал по-прежнему продолжат работать, а с 26 июня их дополнят аналогичные вечерние рейсы.

Скоростной трамвай в Волгограде ввели в эксплуатацию в 1984 году. С тех пор капитальный ремонт путей ни разу не проводился. Подрядчик не только заново построит линию, но и модернизирует подстанции и другую инфраструктуру.