В Москве подвели итоги инженерного чемпионата для молодежи

В инженерном чемпионате для молодежи «Авиароботех — старт», который прошел в Москве, приняли участие жители столицы, Санкт-Петербурга, Перми, Кемерова, Петрозаводска и Рузы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Чемпионат собрал более 800 участников и гостей. Помимо соревновательной части, для них организовали мастер-классы по робототехнике, промышленному дизайну, 3D-моделированию, программированию — перспективным и востребованным среди юных инженеров дисциплинам», — отметила Сергунина.

Возраст участников чемпионата — от 14 до 23 лет. Во время состязания они демонстрировали свои способности в области конструирования и управления гражданскими дронами, которые предназначены для доставки грузов, фотосъемки, анализа погодных условий и мониторинга объектов на промышленных складах.

Финал чемпионата состоялся в павильоне №55 на ВДНХ. Призовые места заняли представители Москвы: первое — команда технопарка «Мосгормаш», второе — колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, третье — колледжа телекоммуникаций Московского технического университета связи и информатики. Лауреатами в дополнительных номинациях стали команды из других городов.

32 лучших участника были отмечены в реестре «Таланты России»: они получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.

«Авиароботех — старт» — ежегодный чемпионат, который проводится при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.