Мужчина пострадал при наезде легковушки в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в результате наезда легкового автомобиля пострадал 38-летний мужчина. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла 19 июня на улице Нансена. В районе дома № 10 водитель Opel Astra допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.
В результате ДТП 38-летний пешеход получил травмы. Его доставили в больницу для оказания медпомощи.
25 мая в Рязани водитель Chevrolet Cruze сбил на переходе 20-летнюю девушку. Она получила сотрясение мозга и другие травмы, ее госпитализировали.