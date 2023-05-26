Девушка пострадала в результате наезда иномарки в Рязани

В Рязани в результате наезда легковой иномарки пострадала 20-летняя жительница Касимовского района региона. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла в четверг, 25 мая, на улице Бирюзова, 22. Предварительно установлено, что 36-летний водитель Chevrolet Cruze допустил наезд на 20-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет 62INFO.ru.

В результате ДТП девушка получила различные травмы и была госпитализирована. Как уточняет РИА «7 новостей», медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану левой надбровной области.

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку, все обстоятельства устанавливаются.

17 мая в Приморском крае автомобиль Toyota Sprinter насмерть сбил 50-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся, позже его вместе с машиной удалось обнаружить в лесном массиве.