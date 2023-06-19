Ливневую канализацию отремонтируют на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде объявили о поиске подрядной организации, которая выполнит капитальный ремонт ливневой канализации на улице Кузбасской. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на документацию соответствующего электронного аукциона.
По данным информагентства, речь идет о ливневке, проходящей по территории Кузбасской плодоовощной базы. Подрядчик должен отремонтировать сеть и провести гидравлические испытания до 30 сентября 2023 года.
Максимальная стоимость контракта оценивается в 17,9 млн рублей. Заказчиком работ выступает городское управление инженерной защиты.
16 июня сообщалось, что масштабные работы развернулись на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. На участке от Чкаловской лестницы до Казанского съезда проводится капитальный ремонт.