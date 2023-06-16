В Нижнем Новгороде капитально отремонтируют набережную

Масштабные работы развернулись на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. На участке от Чкаловской лестницы до Казанского съезда проводится капитальный ремонт, сообщает пресс-служба мэрии в пятницу, 16 июня.

Подрядчик уже приступил к демонтажу старого бетонного покрытия и оснований парапетов. Следующий этап работ — установка вспомогательных конструкций, их усиление и заливка бетоном. Далее новый парапет ждет покраска, отмечает ИА «НьюсНН».

Кроме того строители занимаются устройством подпорной стенки. Они уже ликвидировали старую конструкцию и укрепили склон буронабивными сваями. Затем ее также укрепят и зальют искусственно-каменным строительным материалом.

Подрядная организация отремонтирует и ограждения. Полностью завершить работы по обновлению планируется к 10 июля.