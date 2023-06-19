Сезон бонусного катания открылся на Красной Поляне

На Красной Поляне стартовал сезон бонусного катания на лыжах и сноубордах. Климат курорта позволяет кататься по снегу в середине июня, особый микроклимат позволяет кататься по снегу в окружении цветущих альпийских лугов, передает телеканал «Известия». Запланированы соревнования в дисциплинах «лыжи», «сноуборд» и «скейтборд».

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