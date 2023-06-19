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Мужчина с ножом напал на двух человек в поезде Барнаул – Адлер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажир напал с ножом и изрезал несколько человек в купе поезда Барнаул – Адлер. Об этом сообщает источник «Известий» 19 июня.

По словам очевидца, после выпитого алкоголя один из пассажиров начал говорить, что его сосед хочет устроить теракт. После этого он напал на него и еще одного попутчика с ножом. Затем нападавший начал говорить, что благодаря совершенным действиям всех спас.

Как отметил собеседник, одному пострадавшему он перерезал горло, второй получил ранение в голову, после чего ему удалось выползти из купе и попросить о помощи. Нападавшего остановили мужчины из соседнего вагона и вызвали помощь.

По приезде на станцию прибыла бригада скорой помощи и наряд полиции, раненых госпитализировали. Мужчину задержали, другие обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ранее, 6 июня, жительница Москвы ударила мужа ножом в присутствии шестилетней дочери. По информации источника «Известий», ее супруг находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.

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