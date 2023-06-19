В Москве завершился Московский онкологический форум

В столице завершился второй Московский онкологический форум, на площадках которого в Гостином дворе за три дня, с 15 по 17 июня, выступили 360 ведущих специалистов в области онкологической науки. Они приняли участие в 65 научных сессиях. Гостями форума стали более 7,5 тыс. человек, и еще порядка 5 тыс. человек присоединились к онлайн-трансляциям.

Форум объединил не только ведущих российских экспертов, но и их зарубежных коллег из 16 стран, в том числе из Германии, Испании, Франции, Сербии, Турции, Казахстана и других. Среди поднятых тем — общие тренды в лечении рака, применение цифровых решений в лечебных учреждениях, проблематика лекарственной терапии, значимость онкологических консилиумов, реабилитация онкобольных и передовые технологии диагностики и лечения.

Открыла форум заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что онкология — одно из приоритетных направлений медицины в столице, развитие которого продолжится с учетом передовых мировых практик и ценностно ориентированного подхода.

«Наверное, нет ни одного примера ни в мире, ни в стране, где инфраструктурные изменения службы за несколько лет составили бы 100%. На днях мы открыли новый центр имени А.С. Логинова. Мы разработали единые подходы к лекарственному обеспечению, кардинально изменили все процессы, сформировали клиентские пути и новые современные подходы к учету опухолей. Мы и дальше будем двигаться в русле самых современных мировых тенденций и трендов. Это искусственный интеллект, система поддержки врачебных решений и, конечно, переход на ценностно ориентированный подход, который помогает качественно менять медицину», — заявила Анастасия Ракова.

Масштабное обсуждение актуальных вопросов онкологии состоялось в Москве, поскольку столица сегодня является флагманом развития здравоохранения. Это подчеркнул в своем приветственном слове министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который выступил перед участниками в формате видеообращения в день открытия форума.

«Московская медицина сегодня является локомотивом системы здравоохранения. Это и новые технологии, и цифровые решения, и внедрение программ искусственного интеллекта, нацеленное на раннее выявление онкологии и сопровождение пациента с таким тяжелым недугом. В наших планах, безусловно, есть разработка прорывных технологий. Это и радиофармпрепараты, и препараты на основе моноклональных антител, и многое другое — то, что поменяет ландшафт терапии онкологического заболевания», — отметил министр.

Также на форуме выступил академик РАН, директор Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, председатель Московского онкологического общества Игорь Хатьков, недавно получивший государственную премию за обоснование и внедрение концепции минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний. Он рассказал о развитии Московского онкологического общества, которое насчитывает уже более 650 специалистов, а также о значимости консолидированной работы, нацеленной на решение онкологических проблем.

«Очень важно, что вся работа по реорганизации онкологической помощи в Москве проводилась при тесном сотрудничестве административно-управленческого аппарата и профессионального сообщества», — отметил Игорь Хатьков.

В заключительный, день Московский онкологический форум впервые открыл свои двери для пациентского сообщества — пациентов, их родных и всех желающих глубже погрузиться в тенденции современной онкомедицины.

Отдельная дискуссия в рамках пациентского дня была посвящена онкопсихологии. Личным опытом борьбы с раком с участниками форума поделилась писатель и сценарист Дарья Донцова. В обсуждении также принял участие известный актер Андрей Гайдулян.

О важности активной позиции молодых специалистов говорил Игорь Хатьков. На базе Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, который возглавляет Игорь Хатьков, действует клуб молодых ученых.

«У нас есть очень активные и мотивированные будущие врачи, которые создали клуб молодых ученых. К этому клубу тянутся и другие ребята, пытаются к нему примкнуть, и это способствует их развитию. Кроме того, клуб ведет активную коммуникационную деятельность с молодежными научными структурами в различных университетах нашей страны. Например, полтора месяца назад они провели первую олимпиаду для ординаторов, в которой участвовали около 40 коллективов. Были очень интересные доклады, профессиональные конкурсы. Я думаю, что такая активность позволяет выявлять заинтересованных людей, которые в недалеком будущем будут составлять костяк профессионального сообщества, — прокомментировал Игорь Хатьков. — Мы очень рады, что у нас есть такая активная молодежь».

Также на форуме состоялся финал конкурса молодых ученых, в ходе которого участники получили экспертную оценку своих исследований от ведущих столичных специалистов. Победителем стала Валерия Садова, ординатор МКНЦ имени А.С. Логинова.

У участников Московского онкологического форума также была возможность посетить уникальную интерактивную выставку, подготовленную ведущими онкостационарами. В выставочном пространстве гости смогли познакомиться с проектами в сфере онкопомощи, посетить демонстрацию высокотехнологичных операций и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов.