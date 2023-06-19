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В Татарстане создадут книгу национальных рецептов

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Все жители Татарстана могут поделиться своими фамильными рецептами национальной кухни, которые войдут в общий сборник. Такие планы озвучила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«Я думаю, что на создание такой книги уйдет более года. Сначала будет сбор, потом надо будет всё это отредактировать. Мы уже писали татарскую кулинарную книгу совместно с КИУ, коллегами из Академии наук (РТ. — Ред.) и Зуфаром Гаязовым (глава Ассоциации рестораторов и отельеров РТ. — Ред.) Мы хотим расширить ее», — сказала Фазлеева, ее слова приводит ИА «Татар-информ».

Вице-премьер предположила, что к началу 2024 года облик книги станет примерно известен. Она добавила, что хотела бы сделать тему татарской кулинарии основной для Сабантуя-2024.

Сбор рецептов для книги начнется одновременно с церемонией сбора подарков для Сабантуя в этом году, которая пройдет 23 июня. На всех подворьях будут размещены QR-коды по которым можно будет оставить свой рецепт.

«Мы приглашаем всех казанцев, гостей праздника привезти с собой секреты кулинарного мастерства, рецепты, которые присущи именно вашей семье и передаются из поколения в поколение», — сказал начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, его цитату приводит Inkazan.

После завершения праздника татарстанцы смогут направлять рецепты на специальный адрес электронной почты.

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