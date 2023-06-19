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Мультфильм Pixar «Элементарно» провалился на старте проката в США

Variety: мультфильм Pixar «Элементарно» провалился на старте проката в США
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Фото: Pixar Animation Studios
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В дебютный уик-энд мультфильм Pixar Elemental («Элементарно») заработал в США всего $25 млн. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил портал Variety.

Мировые сборы мультфильма составили почти $45 млн, при бюджете картины в $200 млн и промокампании в еще $100 млн.

Это самый плохой старт картины Pixar за всю историю студии.

На данный момент Elemental вышел в 17 странах, среди которых существенное влияние на сборы оказывают только Китай (там мультфильм дебютировал с $5,2 млн), Южная Корея ($3,2 млн) и Австралия ($1,1 млн). Студия Disney (материнская компания Pixar) ждет выхода «Элементарно» в других странах, что может помочь сборам мультфильма.

Премьера «Элементарно» состоялась на Каннском кинофестивале, но критики назвали мультфильм слишком запутанным, а мир картины переусложненным. В тот момент его рейтинг на Rotten Tomatoes составил лишь 63% свежести (что также стало одним из худших показателей Pixar), а сейчас рейтинг немного поднялся до 76 процентов.

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