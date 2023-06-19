В Можайске наладили пошив популярных мягких игрушек Budi Basa

«Можайская промышленная площадка» стала единственным в России налаженным производством известных мягких игрушек Budi Basa, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» в понедельник, 19 июня.

Организация работает на российском рынке уже более восьми лет. В самом начале ее штат состоял из пяти человек, которые перепаковывали китайские игрушки и шили дизайнерскую одежду.

В 2019 году компании удалось наладить полноценный производственный цикл. На промышленной площадке стали отшивать оригинальных игрушечных котов, зайцев и собак, полюбившихся покупателю.

Фирма продолжает развиваться и обзаводиться нужным оборудованием. К примеру, недавно была приобретена промышленная вышивальная машина.

Budi Basa – это целый мир милейших зверят, любимых детьми и узнаваемых взрослыми: Зайка Ми, Котик Басик и его Кошечка Лили, Лори Колори, лЕсята, сафарики и другие. У продукции очень большой спрос.

Ранее в июне «Известия» писали, что в России уже в 2024 году может стартовать добровольный этап маркировки игрушек: кукол, конструкторов, настольных игр и других. Об этом изданию рассказали источники и подтвердили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Там отметили: доля теневого рынка в стране составляет 30%.